Diyarbakır'da babasını öldüren çocuk tutuklandı Eğil ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren 14 yaşındaki M.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

İlçenin kırsal Yukarı Haydan Mahallesi muhtarı ve güvenlik korucusu Selahattin U. ile 14 yaşındaki oğlu M.U. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.U., tabancayla babasını yaraladı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan baba, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cezaevine gönderildi

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinden sonra çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.