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    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü

    Uyurken babası tarafından boğulduğu ortaya çıkan 19 yaşındaki genç kızın, 3 gün önce paylaştığı son görüntüsü ortaya çıktı.
    • 27.12.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 12:54
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    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki bir apartmanın 7’nci katında oturan Şimşek ailesinin bireyleri, 25 Aralık günü öğle saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kızları İclal’in uyanmadığını söyledi.

    İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Boynunda izler tespit edildi

    Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen 19 yaşındaki İclal Şimşek’in boynunda izler tespit etti.

    Şimşek’in babası Kadri Koyun (44), annesi M.K. (39) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    İclal Şimşek’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü ViDEO

    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü #1

    Kızını boğduğunu itiraf etti

    Olay yerinde yapılan incelemede deliller elde edildi.

    Ekipler, aile üyelerinin ifadesini alırken, baba Kadri Koyun, kızını evde yalnızken uyuduğu sırada boğduğunu itiraf etti.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aile bireylerinden Kadri Koyun tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü #2

    2 yıl önce evlendi

    İclal Şimşek’in 2 yıl önce evlenerek Mersin’e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü belirtildi.

    Zaman zaman şehir dışına çıkıp kalan, daha sonra yine baba evine dönen İclal Şimşek ile ailesinin, bu nedenle sorunlar yaşadığı bildirildi.

    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü #3

    ‘Hazmedemedim, öldürdüm’

    Kadri Koyun’un ifadesinde, kızının içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği bildirildi.

    Diyarbakır’da babasının öldürdüğü genç kızın son görüntüsü #4

    3 gün önce çektiği görüntü ortaya çıktı

    Bu arada İclal Şimşek’in 3 gün önce paylaştığı son görüntüsü ortaya çıktı.

    Şimşek’in, sosyal medyadan paylaştığı görüntüde “Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın” şiirine eşlik ettiği görüldü.

    DHA’nın haberine göre otopsi işlemlerinin ardından dayısı tarafından teslim alınan İclal Şimşek’in cenazesi, Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.


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