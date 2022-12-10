Diyarbakır'da babasının traktörünün altında kalan çocuk kurtarılamadı

Tarladan eve dönen H.U., traktörünün etrafında dolaşan 4 yaşındaki oğlunu fark etmeyerek ezdi. Minik çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bismil'e bağlı kırsal Kazancı Mahallesinde korkunç bir olay yaşandı.

Yaşanan olayda, baba H.U., traktörüyle tarladan eve dönüşte, traktörün etrafında bulunan 4 yaşındaki oğlu N.U.'yu fark edemeyince çocuğa çarptı.

Baba dona kaldı

Çocuğunun traktörün altında kaldığını gören baba H.U., büyük bir şok geçirdi.

N.U., babası tarafından özel bir araçla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

N.U.'ya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çocuğun ailesi üzüntü yaşarken olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



