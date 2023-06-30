Diyarbakır'da baraja giren şahsın cesedi çıkarıldı

İHA
Diyarbakır'da korkutucu bir olay yaşandı.
39 yaşındaki Hasan Köymen, öğle saatlerinde Dicle ilçesine bağlı Şenova köyü sınırındaki Kralkızı Barajı'na girdi.
Hasan Köymen'in , suda boğulduğunu gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Cesedi bulundu
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi.
Dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Köymen’in cansız bedenine ulaşıldı.
Köymen’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Dicle Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.