Diyarbakır'da barış yemeğinde 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı! 26 gözaltı Kız kaçırma meselesi nedeniyle husumetli akrabaların yeniden bir araya gelmesi için organize edilen barış yemeğinde yeniden başlayan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş yaralındı. Olaya ilişkin ise gözaltına alınan 26 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Diyarbakır’ın Bismil ilçesi Tekel Mahallesi 1013’üncü Sokak'ta dün hareketli dakikalar yaşandı. İki aile kız kaçırma meselesi nedeniyle husumet başladı. Husumetin ortadan kalkması amacıyla iki aile ferlerinin katıldığı bir barış yemeği düzenlendi. Kavga yeniden başladı Akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi. Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. 22 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti 18’i silahlı toplam 23 kişi yaralanırken yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edilmişti. Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki Arda Değer hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor. 26 kişi gözaltına alındı Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı. Sokaktaki evlere ve araçlara kurşunların isabet ettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından tedavileri tamamlananlarla birlikte gözaltı sayısı 26’ya yükseldi.