Diyarbakır'da başıboş köpek saldırısı... Küçük çocuk yaralandı

DHA
Başıboş köpekler yine bir çocuğu yaraladı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Esentepe Mahallesi 1210’uncu Sokak’ta 14 yaşındaki L.Y. isimli kız çocuğu, evine giderken başıboş 2 köpeğin saldırısına uğradı.
Çevredekiler kurtardı
Kol ve bacağından yaralanan L.Y.’nin çığlıkları üzerine çevredekiler, köpekleri uzaklaştırarak sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbarla olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan L.Y., tedavisinin ardından taburcu edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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