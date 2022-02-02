Diyarbakır'da başıboş köpekler ahıra saldırdı: 19 hayvan telef oldu

Sabah saatlerinde ahıra girerek 19 keçiyi parçalayan sokak köpekleri, ahır sahibi tarafından kovalandı. Hayvanlarının parçalandığını gören şahıs, başıboş köpeklere önlem alınmadığını belirtti.

Başıboş sokak köpeklerinin yeni hedefi küçükbaş hayvanlar.

Diyarbakır’ın Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi, Diyarbakır Caddesi 426'ncı Sokakta sokak köpekleri, Abdurrahim Olcan'ın ahırına dadanarak hayvanlarına saldırdı.

19 HAYVAN TELEF OLDU

Köpeklerin saldırısında 4 keçi ve 15 keçi yavrusu telef oldu. Geçimlerini hayvancılıkla sağlamaya çalıştıklarını söyleyen Abdurrahim Olcan, sabah namazı ardından hayvanlarını kontol etmek için ahıra gittiğinde korkunç manzarayla karşılaştı.

Olcan, etrafını çift katlı telle çevrilmiş olduğu hayvan ahırına ilçede başıboş dolaşan 9 köpeğin saldırdığını söyledi.

"AHIRIMDA KOVALADIĞIM KÖPEKLERİ ÖLDÜREBİLİRDİM"

Olcan, "Köpekler, hayvanlarımı parçalamaya başlıyordu. Yüksek bir ses çıkarıp ahırın yanına gittiğimde köpekler, sağa sola kaçtılar. Ahırımda bulunan keçilerimden 4 tanesi ve 15 tane de keçi yavrusu telef oldu. Ahırımda kovaladığım köpekleri öldürebilirdim. Ama sokak hayvanları yasası sebebiyle dokunmadım ve zararım oldu.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERE ÖNLEM ALINMIYOR

İlçede dolaşan başıboş köpeklerin sayısı son aylarda çoğaldı ve şimdiye kadar herhangi bir önlem alınmış değil. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz. Zaten maddi durumum iyi değil, geçimimi zor şartlar altında sürdürmekteyim. Ailece bu hayvanlara bakarak geçimimizi sağlamaya çalışmaktaydık. Bir yıllık tüm emeğimiz boşa gitti. Çoluk çocuğumuzun rızkı böylece ziyan oldu. Yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz.” dedi.

Kulp İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bölgeye giderek zarar tespiti çalışması yaptı.