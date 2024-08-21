Diyarbakır'da başıboş sokak köpekleri 19 koyunu telef etti Kulp ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 30 koyundan 19’u telef oldu.

İHA

Başıboş köpeklere yönelik kanun yürürlükte. Ancak halen toplum in bir terör haline gelen bu soruna çözümde yavaş kalınıyor.

Önceki gün İstanbul'da bir kişinin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından, bu kez de Diyarbakır'da bir çiftçinin koyunları, köpekler tarafından telef edildi.

AĞILA GİRİP 19 KOYUNU TELEF ETTİLER

Kulp ilçesine bağlı Karabulak Mahallesi Karlı mezrasında Vedat Cengiz’e ait ağıla saldıran başıboş sokak köpekleri, 30 koyundan 19’unu telef etti.

Maddi zarara uğrayan Cengiz, tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)