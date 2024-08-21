Diyarbakır'da başıboş sokak köpekleri 19 koyunu telef etti

İHA
Başıboş köpeklere yönelik kanun yürürlükte. Ancak halen toplum in bir terör haline gelen bu soruna çözümde yavaş kalınıyor.
Önceki gün İstanbul'da bir kişinin köpekler tarafından öldürülmesinin ardından, bu kez de Diyarbakır'da bir çiftçinin koyunları, köpekler tarafından telef edildi.
AĞILA GİRİP 19 KOYUNU TELEF ETTİLER
Kulp ilçesine bağlı Karabulak Mahallesi Karlı mezrasında Vedat Cengiz’e ait ağıla saldıran başıboş sokak köpekleri, 30 koyundan 19’unu telef etti.
Maddi zarara uğrayan Cengiz, tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış