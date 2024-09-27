Diyarbakır'da başına demir düşen yaralı, ambulans helikopterle sevk edildi
DHA

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Gülşah Bayhan, başına demir düşmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bayhan, ekiplerin müdahalesinin ardından Lice ilçesinde bulunan Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Bayhan’ın ileri tetkik ve tedavisi için Diyarbakır’a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopterle Lice’den alınan Gülşah Bayhan, Diyarbakır’da bulunan Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Yusuf Balıkçı
Editör