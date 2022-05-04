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- Diyarbakır'da bayram günü dehşet: Akrabaları cesedini buldu
Diyarbakır'da bayram günü dehşet: Akrabaları cesedini buldu
Bağlar ilçesinde tek yaşayan 45 yaşındaki adamın bayram ziyaretine giden akrabaları, kapı açılmayınca çilingirle eve geldi. Sağlık ekipleri ise adamın hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.
- 04.05.2022 - 12:18
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bayram günü dehşet olay yaşandı.
İlçede yalnız yaşayan 45 yaşındaki Kasın Dizman, bayram ziyareti için evine gelen akrabalarına kapıyı açmadı.
Eve çilingirle girdiler
Yakınları, kapının açılmaması ve telefona cevap vermemesi üzerine çilingirle Dizman'ın evine girdi.
İHA'nın aktarımına göre, Dizman'ı yerde hareketsiz yatarken gören yakınları, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Evinde can verdiği öğrenildi
İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptıkları kontrolde Dizman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Dizman'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.