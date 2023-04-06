Diyarbakır'da bebeğin parmağını kesen hemşireye soruşturma
DHA

Diyarbakır'da 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.

Başparmağını kesti

Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.

Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı #1
Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı #2
Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı #3
Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti, soruşturma başlatıldı #4