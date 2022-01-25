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    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı

    Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde, 6 farklı olayda vatandaşları bıçakla tehdit edip para ve eşyalarını gasbeden 3 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 13:43
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    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı

    Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yaşanan gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Ekipler, 6 farklı olaya karışan, bunlardan ikisinde mağdurları kesici aletle yaraladıkları tespit eden 3 kişinin kimliklerini belirledi.

    Polisin düzenlediği operasyonla Ş.K. (17), L.Ç. (17) ve M.A. (16) gözaltına alındı.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, gasbettikleri cep telefonları, sattıkları cihazlardan elde ettikleri bir miktar para ve suç aleti bıçaklar ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı VİDEO

    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı #1

    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı #2

    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı #3

    Diyarbakır’da, bıçakla tehdit edip gasp yapan 3 kişi tutuklandı #4


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