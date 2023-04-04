Diyarbakır’da bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler Minibüs durağında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, çevredeki 2 kişinin kucağında otomobile taşınıp, hastaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’ndeki minibüs durağında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

Yaralıyı iki kişi kucağında taşıdı

Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, bıçakla yaralandı.

Çevredeki 2 kişi, yaralıyı kucaklarına alarak otomobile taşıyıp hastaneye götürdü.

Yaralı kişinin taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgaya karışanlar aranıyor

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.