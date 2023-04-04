DHA

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi’ndeki minibüs durağında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, kavgaya dönüştü.

Yaralıyı iki kişi kucağında taşıdı

Kavgada ismi öğrenilemeyen kişi, bıçakla yaralandı.

Çevredeki 2 kişi, yaralıyı kucaklarına alarak otomobile taşıyıp hastaneye götürdü.

kişinin taşınması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgaya karışanlar aranıyor

Olayın ardından bölgeye ekipleri sevk edildi.

İnceleme yapan polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakır’da bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler
Diyarbakır’da bıçaklanan kişiyi kucaklarında otomobile taşıyıp hastaneye götürdüler