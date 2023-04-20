Diyarbakır’da bir kişi, annesini bıçaklayarak öldürdü Bıçakla saldırdığı annesini öldüren, babasını da yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA Diyarbakırlı Ö.K., 16 Nisan günü yine anne ve babasıyla tartışmaya başladı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Ö.K.’nin bir anda gözü döndü. Bıçaklayıp kaçtı Anne ve babasını bıçaklayan Ö.K., Ergani ilçesi Şirinevler Mahallesi Yamaç Sokak'taki evlerinde kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Anne öldü, katil evladı tarlada yakalandı Evdeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen çiftten anne M.K., 17 Nisan günü hayatını kaybetti. Zanlı Ö.K. ise Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince boş tarlada yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.