Diyarbakır'da bir kişi husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı Diyarbakır'da takip edildiği husumetlileri tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

DHA Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde kardeşi Barış G.'nin kiraladığı otomobille gezintiye çıkan Ramazan G., husumetlisi oldukları iddia edilen kişiler tarafından başka bir otomobilden açılan ateş sonucu vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ramazan G., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheliler aranıyor Polis ekipleri olay sonrası otomobilde inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.