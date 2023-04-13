Diyarbakır'da bir kişi husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu Diyarbakır'da 34 yaşındaki Yusuf Birol, taksiye bineceği sırada, kendisini takip eden husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü.

DHA

Diyarbakır'da yaşanılan olayda kan aktı..

Gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Köprülü Kavşaktaki taksi durağında meydana gelen olayda Yusuf Birol, taksiye bineceği sırada kendisini takip eden ve ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Husumetlisinin art arda ateşlediği silahından çıkan kurşunların isabet ettiği Birol, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Birol, taksi şoförü tarafından hastaneye götürülürken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tedaviye alınan Birol, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Birol'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

10 adet boş kovan bulundu

Olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı bölgede ise 10 boş kovana rastlandı.