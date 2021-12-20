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    Diyarbakır'da bir şahıs karakola girip ateş yağdırdı

    Kayapınar ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan genç adam, polis merkezine pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 15:46
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    Diyarbakır'da bir şahıs karakola girip ateş yağdırdı

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan Abdurrahman Katibi (23) isimli şahıs, polis merkezine girerek pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

    Görevli polislerce silah kullanılmadan etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri ise polislere yönelik bir saldırı olmadığını söyledi.

    "KAPININ ARKASINDA SAKLANDIK"

    Olay anında karakolda ifade veren bir kişi de, "Silahlı bir kişi, içeriye girip ateş açtı. Kapının arkasına saklandık. Sonra polisler etkisiz hale getirip, bizi güvenle dışarıya çıkardı" ifadelerini kullandı.

    Katibi'nin daha önce tehdit ve mala zarar verme suçundan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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