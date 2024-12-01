DHA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde kaçırdığı sokağa girmek için sürücüsünün geri manevra yaptığı plakası belirlenemeyen otomobil, Gülsüm Başarır Polat’a ait park halindeki otomobile çarptı.
Otomobili ileri alan sürücü inerek aracını kontrol etti.
Ardından tekrar aracına binen sürücü kaçırdığı sokağa girerek bölgeden ayrıldı.
YAŞANANLAR KAMERADA
O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Sabah saatlerinde aracındaki hasarı gören ve güvenlik kamerasında olayı tespit eden Polat, emniyete giderek sürücüden şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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