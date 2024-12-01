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Diyarbakır'da bir sürücü park halindeki otomobile çarpıp kaçtı

Diyarbakır'da bir sürücü park halindeki otomobile çarpıp kaçtı Diyarbakır'da geri manevra yaptığı otomobille park halindeki otomobile çarpan sürücü aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.