Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

2 kişi silahla yaralandı

Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Yaralılardan biri kurtarılamadı

DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, polis olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.