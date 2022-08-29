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- Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı
iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
- 29.08.2022 - 04:22
Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
2 kişi silahla yaralandı
Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.
Yaralılardan biri kurtarılamadı
DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, polis olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.