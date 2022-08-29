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    Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

    iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
    • 29.08.2022 - 04:22
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    Diyarbakır'da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

    Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı’nda, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    2 kişi silahla yaralandı

    Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

    Diyarbakır da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı #1

    Yaralılardan biri kurtarılamadı

    DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralının tedavisi sürerken, polis olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

     

    Diyarbakır da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı #2

    Diyarbakır da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı #3

    Diyarbakır da borç tartışması kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı #4

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