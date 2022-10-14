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    Diyarbakır'da, boru hatlarından petrol çalan 10 şüpheli tutuklandı

    Özel bir düzenek ile boru hatlarından ham petrol çaldıkları tespit edildikten sonra yakalanan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
    • 14.10.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 16:04
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    Diyarbakır'da, boru hatlarından petrol çalan 10 şüpheli tutuklandı

    Diyarbakır’da, 12 Ekim'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, boru hatlarına düzenek yerleştirerek petrol çaldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği Sondaj Operasyonu’nda gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 10 şüpheli ise, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Hırsızlık, basıncın düşmesi ile fark edilmişti

    AA’nın haberine göre; özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine 2 aylık teknik ve fizik takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığı tespit edilmiş, şüphelilerin ham petrolü çalarken kullandıkları yöntemler de deşifre edilmişti.

    Diyarbakır da, boru hatlarından petrol çalan 10 şüpheli tutuklandı #1

    Çaldıkları petrolleri gizli depolara naklettiler

    Şüphelilerin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek özel bir vanayla hattın dışına petrol akışını sağladıkları ve varilleri ham petrolle doldurarak ağaçlık alanda bulunan gizli depolara naklettikleri belirlenmişti.

    Çalınan petrollerin depolandığı yaklaşık 70 tonluk varil de ele geçirilmişti.

    Diyarbakır da, boru hatlarından petrol çalan 10 şüpheli tutuklandı #2


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