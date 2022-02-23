Euro
15.61
-0.20%
Dolar
13.78
-0.14%
Altın
840.88
-0.33%
Borsa
2040
1.11%
Bitcoin
528.540
3.32%
BTXN Coin
39.75
1.42%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı

    Zemin kattaki boş daireye giren hırsızlar, duvarın içinden geçen kablolardan prizlere ve kapıya kadar ne varsa çaldı. Geriye 4 duvar bırakan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı

    Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 7. Sokak’taki Şebnem Apartmanı'nın giriş katındaki daire, kiracı çıkınca bir süre boş kaldı.

    Dairede kimsenin oturmadığını fark eden şüpheliler, gece vakti geldikleri dairenin kapısını açamayınca arka bahçeye bakan pencerenin demir korkuluklarını kırıp içeri girdi.

    DUVAR İÇİNDEN GEÇEN ELEKTRİK KABLOLARINA KADAR ÇALDILAR

    İçeride çalacak eşya bulamayan hırsızlar muslukları, kalorifer peteklerini, kapı kollarını, prizleri ve duvarın içinden geçen elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlar, dairenin çelik kapısı ile demir panjurunu da söküp götürdü.

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #1

    ANAHTAR, EV SAHİBİNİN ELİNDE KALDI

    Apartmanda oturanlar, sabah kapının yerinde olmadığını fark edip ev sahibi ile polise haber verdi. Apartmana gelen ev sahibi Hasan Polat, daire kapısı ve panjurunun yerinde olmadığını görünce, elindeki anahtarla kala kaldı.

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #2

    “İNSANIN AKLINA GELMEZ”

    Polat, "Dairemizdeki kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Komşuların bize haber vermesiyle geldik. Hırsızlık olayı olmuş dediler. Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı, bir baktım kapı ve panjuru çalmışlar. İnsanın aklına gelmez hırsızın kapıyı çalması. Dairenin içindeki priz, lavabo muslukları, kalorifer peteklerini ve duvarın içindeki kablolar, ampulleri, tesisata kadar komple söküp götürmüşler." dedi.

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #3

    “DÖRT DUVAR KALMIŞ, GERİ KALAN HER ŞEYE ZARAR VERMİŞLER”

    Ev sahibiyle birlikte daireye gelen Muhammed F., "Ben dışarıdaydım, Hasan bana, 'kapı yok kapıyı çalmışlar.' Şaka yapıyor sandım, 'kapı nasıl çalınır' dedim. Geldim baktım, gerçekten kapıyı çalmışlar. Bugüne kadar birçok hırsızlık olayını duyduk ama kapının çalınmasına ilk defa şahitlik ettik. Camları kırmışlar, yani dairede pek bir şey kalmamış, dört duvar kalmış, geri kalan her şeye zarar vermişler ve çalmışlar." diye konuştu.

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #4

    KAPI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen kapı ile diğer malzemeler ise Hasan Polat’a teslim edildi. Kapıyı teslim alan Hasan Polat, tekrar yerine taktı.

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #5

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #6

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #7

    Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı #8


    İlginizi Çekebilir

    Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında? Üç Kız Kardeş Derya karakteri...
    Medya

    Melisa Berberoğlu kimdir, kaç yaşında? Üç Kız Kardeş Derya karakteri...

    Şanlıurfa'da hastanın kalçasından 10 kilo tümör çıktı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa'da hastanın kalçasından 10 kilo tümör çıktı

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Görüş Bildir