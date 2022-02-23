Diyarbakır’da boş evin kapısı, kabloları ve muslukları çalındı

Zemin kattaki boş daireye giren hırsızlar, duvarın içinden geçen kablolardan prizlere ve kapıya kadar ne varsa çaldı. Geriye 4 duvar bırakan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 7. Sokak’taki Şebnem Apartmanı'nın giriş katındaki daire, kiracı çıkınca bir süre boş kaldı.

Dairede kimsenin oturmadığını fark eden şüpheliler, gece vakti geldikleri dairenin kapısını açamayınca arka bahçeye bakan pencerenin demir korkuluklarını kırıp içeri girdi.

DUVAR İÇİNDEN GEÇEN ELEKTRİK KABLOLARINA KADAR ÇALDILAR

İçeride çalacak eşya bulamayan hırsızlar muslukları, kalorifer peteklerini, kapı kollarını, prizleri ve duvarın içinden geçen elektrik kablolarını çaldı. Hırsızlar, dairenin çelik kapısı ile demir panjurunu da söküp götürdü.

ANAHTAR, EV SAHİBİNİN ELİNDE KALDI

Apartmanda oturanlar, sabah kapının yerinde olmadığını fark edip ev sahibi ile polise haber verdi. Apartmana gelen ev sahibi Hasan Polat, daire kapısı ve panjurunun yerinde olmadığını görünce, elindeki anahtarla kala kaldı.

“İNSANIN AKLINA GELMEZ”

Polat, "Dairemizdeki kiracı çıkınca bir süre boş kaldı. Komşuların bize haber vermesiyle geldik. Hırsızlık olayı olmuş dediler. Daireyi kontrol etmek için geldim kapıya, anahtar elimde kaldı, bir baktım kapı ve panjuru çalmışlar. İnsanın aklına gelmez hırsızın kapıyı çalması. Dairenin içindeki priz, lavabo muslukları, kalorifer peteklerini ve duvarın içindeki kablolar, ampulleri, tesisata kadar komple söküp götürmüşler." dedi.

“DÖRT DUVAR KALMIŞ, GERİ KALAN HER ŞEYE ZARAR VERMİŞLER”

Ev sahibiyle birlikte daireye gelen Muhammed F., "Ben dışarıdaydım, Hasan bana, 'kapı yok kapıyı çalmışlar.' Şaka yapıyor sandım, 'kapı nasıl çalınır' dedim. Geldim baktım, gerçekten kapıyı çalmışlar. Bugüne kadar birçok hırsızlık olayını duyduk ama kapının çalınmasına ilk defa şahitlik ettik. Camları kırmışlar, yani dairede pek bir şey kalmamış, dört duvar kalmış, geri kalan her şeye zarar vermişler ve çalmışlar." diye konuştu.

KAPI SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Ele geçirilen kapı ile diğer malzemeler ise Hasan Polat’a teslim edildi. Kapıyı teslim alan Hasan Polat, tekrar yerine taktı.