Boşanma davası olan kadın Türkan Gülistan Kaya ve 3 yaşındaki kızı B.D.G., ayrı yerlerdeyken eski eşi tarafından kaçırıldı. Olay anları, saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır’da, 3 yaşındaki B.D.G. ile boşanma aşamasında olan avukat annesi Türkan Gülistan Kaya, 2 ayrı yerdeyken akşam saatlerinde kaçırıldı.

İddiaya göre, nisan ayında Türkan Gülistan Kaya, boşanma aşamasındaki F.G.’nin evinin önüne sopayla gelmesi gerekçesi ile KADES kullandı.

Bölgeye gelen polis ekipleri, aynı zamanda B.D.G.’yi kaçıran F.G., polis merkezine götürüldü.

Kızının kendisinde kaldığını belirten F.G., şikayetini geri çekme şartıyla kızını annesine teslim etti. F.G., ifadesinin ardından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

Olay anları kamerada

DHA’nın haberine göre; bu akşam saatlerinde Bülent Tekin, torunu B.D.G. ile oturdukları apartmanın arkasında yemek yerken kızının sekreteri Türkan Gülistan Kaya’nın evinin karşısında bir otomobile bindirilip kaçırıldığı haberini aldı.

Diyarbakır’da, boşanma aşamasındaki eşi ile kızını kaçırdı VİDEO



Tekin, torununu da alarak hızla yürümeye başladı. Merdivenleri çıkarken, bir kişi, Tekin’in arkasındaki torunu B.D.G.’yi kucağına alarak kaçırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Türkan Gülistan Tekin’in de bindirildiği aracın hızla uzaklaşması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Durdurulan minibüsten, anne ve kızı çıkmadı

Bunun üzerine Bülent Tekin, polis merkezine giderek, kızını ve torununu kaçırdığı iddiasıyla F.G.’den şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Türkan Gülistan Tekin'in kaçırıldığı iddia edilen ve plakası belirlenen minibüsü Bismil kara yolu üzerinde durdurdu. Ancak, Tekin ve kızına rastlanmadı.

“Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar”

Bülent Tekin, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Torunumla yemek yiyorduk. O sırada kızımın sekreteri telefonla aradı. Ağlıyordu, sesler falan geliyordu. 'Gülistan kaçırıldı, yetiş' dedi. Ben de heyecanla yürümeye başladım. O sırada torunum da yürümeye başladı. Zaten 20 metrelik mesafeydi gideceğim yer. Yola çıktığımda meğerse çocuğu da arkamdan kaçırmışlar. Kalabalık vardı, ben de onlar da polisi çağırdık. Kızım Türkan Gülistan Tekin, eşine boşanma davası açmıştı. Koca şiddeti nedeniyle birtakım davalar da vardı. Kaçırma nedeni boşanma davasını geri çekme, şikayetlerinden vazgeçmesi içindir. Kendisinin de dahil olduğu 4 kişiyle kaçırıyor. Saçlarından çekerek apartmanın önündeki araca bindiriyorlar. İmdat diye bağırıyor ama kimse kurtarmıyor. Şikayetçi olduk, annesiyle birlikte çok vahşice bir olay. Affedilecek bir olay değildir. Ülkemizde böyle şeyler olmamalı.”