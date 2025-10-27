Diyarbakır'da bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılığa 22 tutuklama 11 ilde sahte sosyal medya hesaplarıyla bungalov kiralama vaadiyle 216 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 kişiden 22’si tutuklandı. Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları ve çağrı merkezi ile 11 ilde 216 kişiyi dolandırdığı belirlendi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından sahte sosyal medya hesapları üzerinden bungalov kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda şüphelilerin kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke genelinde 216 vatandaşı dolandırdıkları saptandı. 521,3 MİLYONLUK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ Şüphelilerin banka ile kripto para hesaplarında toplam 521 milyon 334 bin 200 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. 11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON Diyarbakır merkezli olarak Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. ŞÜPHELİLERDEN 22'Sİ TUTUKLANDI Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

