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    Diyarbakır'da çalışırken vücudunun yüzde 40'ı yanan çocuğun durumu ağır

    Kayapınar ilçesindeki atölyede çalışan 13 yaşındaki çocuğun vücudu, tiner kutusunun patlaması sonucu yandı. Acil tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 13:03
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    Diyarbakır'da çalışırken vücudunun yüzde 40'ı yanan çocuğun durumu ağır

    Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki demir doğrama atölyesinde çalışan 13 yaşındaki M.B. isimli çocuk kaza geçirdiç

    Tiner kutusunun patlamasıyla yaralanan M.B. için sağlık ekiplerinden yardım istedi.

    YANIK ÜNİTESİNE ALDINDI

    İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.

    DURUMU KRİTİK

    Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #1

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #2

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #3

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #4

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #5

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #6

    Diyarbakır da çalışırken vücudunun yüzde 40 ı yanan çocuğun durumu ağır #7


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