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- Diyarbakır'da çalışırken vücudunun yüzde 40'ı yanan çocuğun durumu ağır
Diyarbakır'da çalışırken vücudunun yüzde 40'ı yanan çocuğun durumu ağır
Kayapınar ilçesindeki atölyede çalışan 13 yaşındaki çocuğun vücudu, tiner kutusunun patlaması sonucu yandı. Acil tedavi altına alınan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.
- DHA
- 03.04.2022 - 13:03
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki demir doğrama atölyesinde çalışan 13 yaşındaki M.B. isimli çocuk kaza geçirdiç
Tiner kutusunun patlamasıyla yaralanan M.B. için sağlık ekiplerinden yardım istedi.
YANIK ÜNİTESİNE ALDINDI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırıldı.
DURUMU KRİTİK
Vücudunun yüzde 40'ında yanık oluşan M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.