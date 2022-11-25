Diyarbakır'da çalıştığı restoranda ölü bulundu

Yenişehir'de gece bekçisi olan Mehmet T., sabah saatlerinde, çalıştığı restoranda ölü olarak bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan Mehmet T. (36), sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yakınlar sinir krizi geçirdi

Polis, restoranın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Mehmet T.'nin ölüm haberini alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Soruşturma devam ediyor

DHA'nın haberine göre; Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olayla ilgili olarak restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.









