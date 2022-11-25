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    Diyarbakır'da çalıştığı restoranda ölü bulundu

    Yenişehir'de gece bekçisi olan Mehmet T., sabah saatlerinde, çalıştığı restoranda ölü olarak bulundu.
    • 25.11.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 14:42
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    Diyarbakır'da çalıştığı restoranda ölü bulundu

    Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan Mehmet T. (36), sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Yakınlar sinir krizi geçirdi

    Polis, restoranın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Mehmet T.'nin ölüm haberini alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

    Soruşturma devam ediyor

    DHA'nın haberine göre; Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

    Polis, olayla ilgili olarak restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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