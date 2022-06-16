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- Diyarbakır’da camide uyurken cep telefonunu çaldırdı
Diyarbakır’da camide uyurken cep telefonunu çaldırdı
Camide dinlenirken uyuyakalan adamın yanına koyduğu cep telefonu çalındı. Güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenerek yakalanan hırsız, tutuklandı.
- 16.06.2022 - 13:41
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’nde iş yeri olan Eyüp Birer (57), mahalledeki camide namaz kıldıktan sonra uyuyakaldı.
Uyuduğunu fark eden hırsız, Birer'in yanına koyduğu cep telefonunu çalarak kaçtı.
Polis, kameralardan buldu
Uyandıktan sonra telefonunun çalındığını fark eden Birer, polise bildirdi.
İhbar üzerine camiye gelen Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Tutuklandı
S.T., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
DHA’nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.