Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerle büyük yıkıma uğradı.
Yaşanan depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.
11 ili etkileyen depremlerden Diyarbakır'da hasar gördü.
6 Şubat tarihinde Elbistan ve Pazarcık merkezli meydana gelen depremlerden sonra Diyarbakır’da binlerce bina hasar gördü.
Uydu çanağını almak istedi
Merkez Yenişehir ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı ağır hasarlı olduğu için boşaltılırken, bir vatandaş canını hiçe sayıp çatı katındaki uydu çanağını sökmek istedi.
Çıkartmak için yumruk attı
Mahalle sakinlerinin telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, çanağı sökmek isteyen vatandaşın dakikalarca çanağa tekme ve yumruk atıp daha sonra yerinden sökemeyince vazgeçtiği görüldü.