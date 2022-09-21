Diyarbakır’da, cesedi bulunan kadının akrabaları tutuklandı

Hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yasemin Demir’in cesedi, kum ocağında bulundu. Kadının eşi Rüstem Demir ile akrabaları Mensure Demir, Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir tutuklandı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 3 çocuk annesi Yasemin Demir (34) ortadan kayboldu.

Eşi Rüstem Demir (34), 9 Aralık 2020’de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gelen ihbarın üzerine çalışmalara başladı.

Cinayet şüphesiyle özel ekip kurulmasının ardından aile bireylerinin ifadeleri alındı.

DHA’nın haberine göre; özel ekip, Yasemin Demir'in 18 Mart 2021'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevine giren eşi Rüstem Demir'in bulunduğu Marmara Cezaevi'ne giderek avukat eşliğinde tekrar ifadesini aldı.

Ekip, Demir'in çelişkili ifadesi ve şüpheli tavırları nedeniyle soruşturma genişletildi. Tekrardan aile bireylerinin bilgisine başvuruldu.

İtiraf gelince akrabalar gözaltına alındı

Yapılan görüşmelerde görümce Mensure Demir, Rüstem Demir'in, Yasemin Demir'i öldürdüğünü ve ilçe dışında kum ocağında gömdüğünü, tehdit edildiği için kimseye söylemediğini itiraf etti.

Mensure Demir, ifadesinde, kendisinin ve akrabaları C.D. ile M.D.'nin olay yerinde olduklarını, yine akrabaları olan K.D.'ye ait araçla olay yerine gittiklerini, azmettiricinin ise Yasemin Demir'in ağabeyi Mehmet Aziz Demir olduğunu kaydetti.

Mensure Demir'in itirafıyla Rüstem Demir ile akrabaları K.D. ve Yasemin Demir'in ağabeyleri Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir, gözaltına alındı.

Yer tespiti yapılan bölgeden kadının cesedi çıktı

C.D.'nin uyuşturucu madde ticaretinden cezaevinde olduğu tespit edildi. K.D., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Yapılan yer tespiti sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Belirlenen alanda savcılık izinli kazı ve kadavra köpeğiyle yapılan aramada, 2 metre derinlikte kadın cesedi bulundu. İncelemede cesedin, Yasemin Demir'e ait olduğu tespit edilirken, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü

Polisteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Rüstem Demir de Yasemin Demir'i öldürdüğünü, olayı tek başına gerçekleştirdiğini, eşinin kendisini 2018'den beri aldattığını, bunu kabullenemediği için cinayeti işlediğini, hedef saptırmak için de Bismil Emniyet Müdürlüğü'ne giderek Yasemin Demir hakkında kayıp müracaatında bulunduğunu söyledi.

Cezaevine gönderildiler

Şüpheliler Rüstem Demir ile kız kardeşi Mensure Demir ve Yasemin Demir'in ağabeyleri Mümtaz Demir ile Mehmet Aziz Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ailenin suç dosyası kabarık çıktı

Öte yandan Rüstem Demir'in uyuşturucu madde ticareti ve kasten yaralama, kız kardeşi Mensure Demir'in açıktan ve evden hırsızlık, Yasemin Demir'in ağabeyi Mümtaz Demir'in uyuşturucu madde bulundurmak, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret, diğer ağabeyi Mehmet Aziz Demir'in de kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, tefecilik ve mala zarar verme suçlarından kayıtlarının olduğu belirtildi.