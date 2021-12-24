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    Diyarbakır'da cezaevi firarisi yakalandı

    Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 09:32
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 09:57
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    Diyarbakır'da cezaevi firarisi yakalandı

    Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 suç kaydı olan cezaevi firarisi için yakalama operasyonu düzenledi.

    HAPİS CEZALI FİRARİ YAKALANDI

    Ekipler,18 Aralık 2021 tarihinde, 26 suçtan aranma kaydı bulunan toplamda 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S. B.’nin yakalandığını bildirdi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yakalanan şahıs, ardından Diyarbakır Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    Diyarbakır da cezaevi firarisi yakalandı #1

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