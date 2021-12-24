Diyarbakır'da cezaevi firarisi yakalandı

Emniyet güçlerinin titiz çalışmaları sonucu 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 suç kaydı olan cezaevi firarisi için yakalama operasyonu düzenledi.

HAPİS CEZALI FİRARİ YAKALANDI

Ekipler,18 Aralık 2021 tarihinde, 26 suçtan aranma kaydı bulunan toplamda 42 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan S. B.’nin yakalandığını bildirdi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan şahıs, ardından Diyarbakır Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumuna teslim edildi.