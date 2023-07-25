Diyarbakır'da cezaevi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı Diyarbakır'da cezaevi servis minibüsü ile otomobil çarpıştığı kazada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde cezaevi servisi olarak çalışan bir minibüs ile otomobil çarpıştı.

Kazada her iki araçta bulunan toplam 12 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık durumları iyi

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.