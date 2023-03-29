Diyarbakır’da çifte cinayetin ardından 5 ev ateşe verildi 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın ardından boş olan 5 ev, iddiaya göre husumetli aile tarafından ateşe verildi. Evler boş olduğu için yangın sırasında ölen ve yaralanan olmadı.

DHA Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, 11 Mart Cumartesi günü iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, Muzaffer Kaya ve oğlu Necmettin Kaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Husumetliler 5 evi ateşe verdi Olaydan 17 gün sonra iddiaya göre, husumetli tarafın ailesine ait 5 ev, dün gece ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, jandarma ekipleri de mahallede geniş güvenlik önlemi aldı. Bazı kişiler karakola götürüldü Evler boş olduğu için yangın sırasında ölen ve yaralanan olmadı. Bazı kişiler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.