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Diyarbakır'da çıkan yangında itfaiye eri yaralandı

Diyarbakır'da çıkan yangında itfaiye eri yaralandı Sobadan çıkan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, ev sakinlerini kurtarma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri elinden yaralandı.