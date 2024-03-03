İHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde odun sobası nedeniyle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Alevler kontrol altına alındı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Ev kullanılmaz hale geldi
Soba nedeniyle çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın sırasında evde olan vatandaşlar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye eri yaralandı
Bir itfaiye eri ise yangın söndürme esnasında elinin pencereye takılması sonucu hafif yaralandı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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