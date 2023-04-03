Diyarbakır'da cinayet zanlısı polise ateş ederken çatışmada öldü Daha önceden işlediği cinayetin ardından polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çatışmaya gidererek yaralanan cinayet sanığı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma sürüyor.

DHA

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1 Nisan sabahı Ekinci ve Aydın ailesi arasında mezrada arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2021’de çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan tartışmada Kamil Ekinci, yaşamını yitirdi.

Mikail Ekinci ve akrabaları Z.E., ile A.E., birlikte Aydın ailesiyle tartışma yaşadı.

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Aydın, çıkan kavgada Ekinci ailesi tarafından öldürüldü.

Şüphelilere operasyon düzenlendi

Olayla ilgili olarak Mikail Ekinci, Z.E., ve A.E., şüpheli olarak aranmaya başlandı.

Jandarma ve polis tarafından farklı farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi.

Ancak Mikail Ekinci ve Z.E., ile A.E., kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alınan istihbari çalışmalar sonucunda Cemal Aydın cinayetinin baş şüphelisi olan Mikail Ekinci’nin saklandığı ev belirlendi.

Ekipler, operasyon için özel harekat ve jandarma personelinin katıldığı dron destekli operasyon yaptı.

Yaya olarak kaçmaya çalıştı

Ekipler sabah saatlerinde Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle arama yapacağı adreslere gittikleri sırada Mikail Ekinci, motosiklete binerek kaçtı.

Bir süre ilerleyen Ekinci, dere yatağına yaklaşınca motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Polislerle çatıştı

Havadan görüntü alan ekipler, Ekinci’nin elinde uzun namlulu silahı görerek diğer ekiplere bilgi verdi.

Polisin ‘Teslim ol’ çağrısına Ekinci, yanında bulundurduğu silahla ateş açarak karşılık verdi.

Polis de havaya ateş açarak durmasını istedi.

Ekinci, polise ateş açınca çıkan çatışmada vuruldu.

Yaralanarak hastaneye kaldırıldığı hastanede öldü

Olay yerinde kalp masajı yapan ekipler Ekinci’yi çağırdıkları ambulansla Çermik Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Suç unsurları yakalandı

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince jandarma ve özel harekat polislerinin de katılımıyla mezrada arama faaliyeti yapıldı.

Mikail Ekinci’nin vurulduğu alanda 1 otomatik silah ile 1 tabanca bulunurken, evlerde yapılan aramalarda ise Cemal Aydın cinayetinde kullanılan uzun namlulu silah ele geçirildi.

Aramalarda çok sayıda fişek de ele geçirilirken, toplam 2 otomatik silah, 1 tabanca olmak üzere 3 silah ele geçirildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından görevli polislerin ifadesi alınırken Çermik Başsavcılığı’nca olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.