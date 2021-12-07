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Diyarbakır'da cinnet geçirip çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Diyarbakır'da cinnet geçirip çocuğunu öldüren baba tutuklandı

Cinnet geçirmesi sonucu bir çocuğunu bıçakla öldüren, eşini ve diğer çocuğunu da yaralayan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.