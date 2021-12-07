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- Diyarbakır'da cinnet geçirip çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Diyarbakır'da cinnet geçirip çocuğunu öldüren baba tutuklandı
Cinnet geçirmesi sonucu bir çocuğunu bıçakla öldüren, eşini ve diğer çocuğunu da yaralayan baba, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 07.12.2021 - 14:54
- Güncelleme : 07.12.2021 - 15:15
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde bir binanın birinci katında oturan Mahmut B., dün cinnet geçirdi.
Mahmut B.'nin, bıçakla 18 yaşındaki oğlunu öldürdüğü, eşini ve 14 yaşındaki çocuğunu yaraladığı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
TUTUKLANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan Mahmut B., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edilmişti. Sabah görülen davada Mahmut B., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AĞIR YARALI KADININ VE ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yaralanan çocuğun Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, ağır yaralanan kadının ise Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.