Diyarbakır'da cinsel birliktelik teklifi ile gasba tutuklama 20 yaşındaki şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı genç kızın sahte isimlerle sosyal medya üzerinden ‘cinsel birliktelik’ teklifiyle görüştüğü kişileri bıçakla tehdit edip, para ve cep telefonlarını gasbetti. Polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DHA

'Aşk randevulu' gasp oyununu, polis çözdü...

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Kadir D. ile dini nikahla birlikte yaşayan 17 yaşındaki Kübra D., iddiaya göre sahte isimlerle sosyal medya üzerinden görüştüğü kişileri cinsel birliktelik yaşamak için önceden belirledikleri yerlere davet etti.

Beraber oldukları sırada gelen 20 yaşındaki Kadir D., mağdurlarla eşini yakalamış gibi yapıp, bıçakla ‘namus meselesi’ diyerek öldürmekle tehdit ederek, para karşılığında serbest bıraktı.

Özel ekip kuruldu

Bazı mağdurlara kredi kartıyla para çektirdiği de iddia edilen Kadir D. hakkında Bismil Devlet Hastanesi’ne bacağından bıçaklanmış olarak başvuran L.K., şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürü de, olayla ilgili özel ekip kurdu.

100 saatlik görüntü izlendi

Ekipler, olayın olduğu yer ile hastane arasındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ve işyeri güvenlik kameralarını, cadde ile sokakların krokilerini belirledi.

Çalışmada yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını izleyen ekipler, şüphelilerin Kübra D. ile Kadir D. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığından alınan izinle yapılan aramada da olayda kullanılan 1 bıçak, 2 telefon ve 2 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Gaspçı çift tutuklandı

Polis, L.K.’nin olay günü sosyal medya üzerinden tanıştığı ve ismini "Eylül" olarak bildiği Kübra D. ile görüşüp daha sonra "Aşıklar Tepesi" olarak bilinen yere gittiğini belirledi.

İkili otomobildeyken bu sırada Kadir D.’nin geldiği, L.K.’yi otomobilden indirerek bacağından bıçakladığı, parasını ve cep telefonunu gasbettiği tespit edildi.

Kadir K.’nin daha sonra otomobili çalıştırıp, L.K. ve Kübra D. ile yola çıktığı belirlendi.

Kadir D.’nin önce Kübra D.’yi bıraktığı, bir süre sonra da kendisi indikten sonra otomobili L.K.’ye teslim ettiği saptandı.

L.K.’nin yaralı halde hastaneye giderek tedavisinin ardından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.