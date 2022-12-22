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    Diyarbakır'da cinsel istismar davası: Sanığın 43 yıl hapsi istendi

    10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan S.Ç. hakkında, 21 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
    • 22.12.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:35
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    Diyarbakır'da cinsel istismar davası: Sanığın 43 yıl hapsi istendi

    Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 5 Aralık’ta Suriye uyruklu 10 yaşındaki bir kız çocuğuna, S.Ç. tarafından cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi.

    İstismarın çevredekiler tarafından fark edilmesi üzerine S.Ç. tutuklandı. AA’nın haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.Ç. hakkında hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

    İddianameden

    İddianamede, 5 Aralık'ta merkez Bağlar ilçesinde metruk bir yapıda sanık S.Ç'nin, kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğunun çevredekiler tarafından fark edildiği bildirildi.

    Diyarbakır da cinsel istismar davası: Sanığın 43 yıl hapsi istendi #1

    Suçlamaları kabul etmedi

    Sanık S.Ç'nin üzerine isnat edilen suçlamaya kabul etmediği, çocuğun ise sanığın kendisini istismar ettiği yönünde ifadelerinin yer aldığı iddianamede, "Şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik hayatın olağan akışına aykırı ve itibar edilmemesi gereken bir savunma niteliğinde olduğu, savunmasına itibar edilemeyeceği ve üzerine atılı suçun işlediği anlaşılarak, cezalandırılması talep olunur." denildi.

    43 yıla kadar hapsi istendi

    S.Ç. hakkında, cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 21 yıldan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.


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