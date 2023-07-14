Diyarbakır'da çırçır fabrikasının deposu yandı: 1000 ton pamuk kül oldu Bir çırçır fabrikasının deposunda çıkan yangında 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuk kül oldu. Yangın, TOMA araçlarının desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

DHA Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunun 7’nci kilometresi Barış Mahallesi’ndeki bir çırçır fabrikasının deposunda preslenmiş pamuk balyalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. TOMA müdahale etti Yangına Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti. Bir saatte kontrol altına alındı Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. 1000 ton pamuk kül oldu 110 milyon TL değerinde yaklaşık 1000 ton pamuğun kül olduğu belirtildi. Emniyet ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.