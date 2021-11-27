Akranı olan 2 çocuğun cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Yaşanan gasp olayı ise kameralara yansıdı.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde polis ekipleri, iki ayrı olayda 11 ve 13 yaşlarındaki çocukların cep telefonlarını bıçak zoruyla gasp eden 16-17 yaşlarındaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri eğitim kurumlarının ders çıkış saatlerine yoğunlaşarak bu noktalarda farklı kılıklarda yaptığı çalışmalar neticesinde, şüphelileri yağma olayı hazırlığındayken üzerlerinde suç aleti bıçak ile yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler 11 ve 13 yaşlarındaki mağdurlar tarafından emniyette yapılan eşkal ve üzerlerindeki kıyafetlerden teşhis edildi.

2 ÇOCUK HIRSIZ TUTUKLANDI

Daha önceden suç kaydı olmayan çocuklar F.D. (16) ve K.İ. (17) sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konulurken, yaşanan gasp anı ise kameralara yansıdı.

Diyarbakır'da çocuk gaspçılar kamerada VİDEO