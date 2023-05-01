Diyarbakır'da çocuk gelin operasyonu: Annenin ifadesi ortaya çıktı Bir düğün salonunda ‘çocuk gelin’ olduğu ihbarıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi arasında bulunan annenin ifadesi ortaya çıktı. 15 yaşındaki kızının severek evlenmek istediğini belirten anne, herhangi bir zorlama olmadığını söyledi.

DHA Bir çocuk gelin vakası daha Diyarbakır’da yaşandı… Sur’da 15 yaşında olduğu iddia edilen G.G., 24 yaşındaki S.S. ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Polis, salona girmeden durdurdu Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne: Zorlama yok G.G.’nin pedagog eşliğinde ifadesi alınırken, gözaltına alınanlar arasında bulunan G.G.’nin annesi M.G., ifade verdi. Kızının severek evlenmek istediğini belirten anne, “Biz de evliliğe onay verdik. Herhangi bir zorlama olmadı.” dedi.