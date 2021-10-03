Yenişehir ilçesinde çöpten buldukları yumurtalarla Barış Gültekin’e ait giyim mağazasının önüne gelen çocuklar, yumurtaları mağazanın tabelasına fırlattı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 2 çocuk, çöpten buldukları yumurtaları alıp yol üzerinde bulunan bir giyim mağazasının önüne geldi.

Çocuklar, ellerindeki yumurtaları art arda mağazanın tabelasına fırlatmaya başladı.

Sabah iş yerine geldiğinde etrafa saçılmış yumurta kabuklarını gören iş yeri sahibi Barış Gültekin, ne olduğunu anlamak için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILMASINI İSTEDİ

Görüntülerdeki çocukları gören Gültekin, çocukların geç saatlere kadar dışarıda kalmasının büyük bir sorun olduğunu ve istismara açık alanlarda dolaştıklarını söyledi.

Gültekin, yetkililerin çocuklarla ilgili çalışma başlatmasını istedi.

Diyarbakır’da, çocuklar mağazaya yumurta fırlattı ViDEO

“BUNLARIN AİLELERİ MESLEK HALİNE GETİRMİŞ”

Gültekin, ''Sabah iş yerimi açtıktan sonra sağda solda ve tabelamda yumurta kırıkları gördüm. Temizledim, daha sonra kamera kayıtlarını izlediğim zaman gece saat 01.00 civarı çocukların çöpten bulduğu yumurtaları iş yerime attıklarını gördüm. İzlerken şaşırdım. 7-8 yaşlarında küçük çocukların o saatte dışarda olmaları kötü, dileniyorlar ya da sokaktan bir şeyler topluyorlar. Bunların aileleri meslek haline getirmiş. Çocukları çalıştırıyorlar maalesef." ifadelerini kullanarak bir çözüm bulunmasını istedi.