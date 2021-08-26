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    Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

    Çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 07:53
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 07:55
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    Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

    Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde çocuklarının kavga etmesi yüzünden akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

    Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız (35) ise hayatını kaybetti.

    AĞIR YARALILAR VAR

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ardından da yaralılar Diyarbakır'daki bazı hastanelere sevk edildi.

    Diyarbakır da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü #1

    GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

    Diyarbakır da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü #2(Remzi Yıldız)

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