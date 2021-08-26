Diyarbakır'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Çocukların kavgası nedeniyle akrabalar arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Diyarbakır’ın Hani ilçe merkezinde çocuklarının kavga etmesi yüzünden akraba iki aile arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından bıçak ve silahların kullanıldığı kavgada M.Y., M.F.Y., A.Y. ile F.Y. ağır yaralanırken, Remzi Yıldız (35) ise hayatını kaybetti.

AĞIR YARALILAR VAR

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi gelirken, acil sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ardından da yaralılar Diyarbakır'daki bazı hastanelere sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumları ciddiyetini korurken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme ve soruşturma sürüyor.

(Remzi Yıldız)