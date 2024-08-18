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Diyarbakır'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 2 yaralı

Diyarbakır'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 2 yaralı Diyarbakır'da bir düğün salonunun bahçesinde çocukların kavgasına ailelerin de karışması sonucu 2 kişi tabancayla yaralandı.