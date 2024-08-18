Diyarbakır'da çocukların kavgasına büyükler de karıştı: 2 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun bahçesinde çocuklar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavgaya aileleri de karıştı.
Silahların da kullanıldığı kavgada tabancalardan ateşlenen kurşunlarla 2 kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU
Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri yaptıkları incelemede çok sayıda boş kovan buldu.
Olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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