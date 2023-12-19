Diyarbakır'da DEAŞ'e yönelik operasyon: 6 kişi yakalandı

DHA
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi.
Baskınlarda, DEAŞ yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli yakalandı.
6 şüpheli yakalandı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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