Diyarbakır'da DEAŞ'e yönelik operasyon: 6 kişi yakalandı Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensupları ile ilişki kurup, yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 şüpheye yönelik ortak operasyon düzenledi.

Baskınlarda, DEAŞ yapılanmasında aktif yer alan Suriye uyruklu A.B. ile S.E.M., N.E., S.M., Ö.K.Y., ve A.İ. isimli 6 şüpheli yakalandı.

6 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 cep telefonu ve 3 sim kart ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)