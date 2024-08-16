Diyarbakır'da damda uyuyan kadın, yorgun mermiyle ağır yaralandı Bismil ilçesinde damda uyurken göğsüne yorgun mermi isabet eden Delal Aydın, ağır yaralandı.

DHA

Dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şentepe Mahallesi'nde, evinin damında uyuyan Delal Aydın'ın(55) göğsüne, nereden ateşlendiği belirlenemeyen yorgun mermi isabet etti. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI KADININ DURUMU AĞIR

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Akciğerine zarar verdiği belirlenen mermi çekirdeği ameliyatla vücudundan çıkarılırken, Aydın'ın hayati tehlikesi sürüyor. Polis, silahı ateşleyen şüphelinin tespiti için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)