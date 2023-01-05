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    Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu:12 gözaltı

    DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 2’si tutuklandı.
    • 05.01.2023 - 16:18
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 16:28
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    Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu:12 gözaltı

    Terörle mücadele, gerek sınır ötesinde gerekse yurt içinde düzenlenen operasyonlar ile kararlılıkla devam ediyor…

    Diyarbakır’da, terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonlarda şüpheli olduğu belirlenen 12 kişi mercek altına alındı.

    Eş zamanlı baskınlar yapıldı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Aralık'ta operasyon düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

    Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu:12 gözaltı VİDEO

    10 şüpheli serbest bırakıldı

    12 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu:12 gözaltı #1

    Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu:12 gözaltı #2

    Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu:12 gözaltı #3


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