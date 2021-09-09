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- Diyarbakır’da denetim yapıldı: Alkollü sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi
Diyarbakır’da denetim yapıldı: Alkollü sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi
Kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza kesildi.
- İHA
- 09.09.2021 - 11:27
- Güncelleme : 09.09.2021 - 11:37
Diyarbakır’da trafik kazalarının birçoğunun, alkolü ve ehliyetsiz sürücülerden kaynaklandığı belirlendi.
Önlem almak adına İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktaları kurdu.
6 SÜRÜCÜYE 16 BİN 148 TL CEZA UYGULANDI
Haftanın 7 günü devam eden denetimlerde, dün uygulanan çalışmalarda 1 saatte ehliyetsiz ve alkollü 6 sürücüye 16 bin 148 TL para cezası uygulandı.
Diyarbakır’da alkollü sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi ViDEO
"CİHAZI UZATMA ÜFLEMEM"
Denetim sırasında araçlar trafikten men edilirken bazı sürücüler zorluk çıkardı.
Kimi vatandaş "ben hayatta öyle bir şey yapmam cihazı uzatma üflemem" diyerek alkol kontrolünü reddetti.