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Diyarbakır’da denetim yapıldı: Alkollü sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi

Diyarbakır’da denetim yapıldı: Alkollü sürücüler bir saatte 16 bin 148 TL ceza yedi

Kazalara sebebiyeti engellemek için akşam saatlerinde başlayıp günün ilk ışıklarına kadar devam eden trafik denetimlerinde alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza kesildi.