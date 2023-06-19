Diyarbakır'da depremde hasar gören binanın pencere ve korkulukları çalındı Diyarbakır'da yıkılacak olan binalara giren hurdacılar, canlarını hiçe saydı. Binanın pencere ve korkularını çalan hurdacıları görenler "Pes" derken, hurdacıların demiri sökmek için duvarları yıktıkları tespit edildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illerden birisi de Diyarbakır oldu.

Diyarbakır'da can kaybı çok fazla olmadı ancak yaralanan ve evleri ağır hasar alan vatandaşların sayısı ise bir hayli fazla.

Hasarlı olan binalara giremeyen vatandaşlar, yıkılıp yenilerinin yapılmasını bekliyor.

Depremden sonra binaların yıkımı devam ederken, henüz yıkılmamış olanlar ise hırsızlıkla karşı karşıya kalıyor.

Hurdacılar iş başında

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hasar gören Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı riskli olduğu için boşaltılırken, hurdacılar canlarını hiçe sayıp kapı pencere ve korkulukları söküyor.

O anlar cep telefonu ile kaydedildi

Vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde; güvenlik şeridinin çekilmediği apartmanın balkonuna çıkan hurdacıların demiri sökmek için duvarları yıktığı görüldü.

Mahalle sakinleri, bölgedeki riskli binaların yıkılması için yetkililerin önlem almasını istiyor.