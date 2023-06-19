Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören illerden birisi de Diyarbakır oldu.
Diyarbakır'da can kaybı çok fazla olmadı ancak yaralanan ve evleri ağır hasar alan vatandaşların sayısı ise bir hayli fazla.
Hasarlı olan binalara giremeyen vatandaşlar, yıkılıp yenilerinin yapılmasını bekliyor.
Depremden sonra binaların yıkımı devam ederken, henüz yıkılmamış olanlar ise hırsızlıkla karşı karşıya kalıyor.
Hurdacılar iş başında
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde hasar gören Huzurevleri Mahallesi'ndeki 28 daireden oluşan 7 katlı Ruken Apartmanı riskli olduğu için boşaltılırken, hurdacılar canlarını hiçe sayıp kapı pencere ve korkulukları söküyor.
O anlar cep telefonu ile kaydedildi
Vatandaşın kamerasına yansıyan görüntülerde; güvenlik şeridinin çekilmediği apartmanın balkonuna çıkan hurdacıların demiri sökmek için duvarları yıktığı görüldü.
Mahalle sakinleri, bölgedeki riskli binaların yıkılması için yetkililerin önlem almasını istiyor.