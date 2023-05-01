Diyarbakır'da depremzedelerin evini soyan 10 hırsız tutuklandı

İHA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra fırsatçılar hasarlı binalara dadandı.
Bu kapsamda güvenlik güçleri, deprem bölgelerinde hırsızlara göz açtırmıyor.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün "Karot" adı ile düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 hırsız tutuklandı
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlının da tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklanan 10 şahıstan 1'i hakkında 19 yıl, diğeri hakkında da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilmişti.