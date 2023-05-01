Diyarbakır'da depremzedelerin evini soyan 10 hırsız tutuklandı Hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan toplam 10 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra fırsatçılar hasarlı binalara dadandı.

Bu kapsamda güvenlik güçleri, deprem bölgelerinde hırsızlara göz açtırmıyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince önceki gün "Karot" adı ile düzenlenen operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

10 hırsız tutuklandı

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır'da hasarlı ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlının da tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanan 10 şahıstan 1'i hakkında 19 yıl, diğeri hakkında da kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunduğu tespit edilmişti.