Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu

Serinlemek için nehre giren 4 öğrenciden 1'i kurtulmayı başarırken, 3'ü akıntıya kapılarak can verdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sıcak havadan bunalan öğrenciler feci sonla karşılaştı.

Bağıvar Mahallesi'nde serinlemek isteyen 4 lise öğrencisi, Dicle Nehri'ne girmek istedi.

DHA'nın aktarımına göre, tam da bu esnada öğrenciler, akıntıya kapıldı.

1'i kurtuldu 3'ü boğuldu

Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 öğrencinin cesedi bulundu

Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



