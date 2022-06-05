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    Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu

    Serinlemek için nehre giren 4 öğrenciden 1'i kurtulmayı başarırken, 3'ü akıntıya kapılarak can verdi.
    • 05.06.2022 - 14:54
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    Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu

    Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sıcak havadan bunalan öğrenciler feci sonla karşılaştı.

    Bağıvar Mahallesi'nde serinlemek isteyen 4 lise öğrencisi, Dicle Nehri'ne girmek istedi.

    DHA'nın aktarımına göre, tam da bu esnada öğrenciler, akıntıya kapıldı.

    1'i kurtuldu 3'ü boğuldu

    Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.

    İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Diyarbakır da Dicle Nehri ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu #1

    3 öğrencinin cesedi bulundu

    Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


    Diyarbakır da Dicle Nehri ne giren 3 lise öğrencisi boğuldu #2


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