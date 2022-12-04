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    Diyarbakır'da dini nikahlı çift arasındaki kıskançlık kanlı bitti

    Dini nikahlı çift arasında yaşanan kıskançlık sonrasında talihsiz kadın ensesinden vurularak ağır yaralandı.
    • 04.12.2022 - 10:20
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    Diyarbakır'da dini nikahlı çift arasındaki kıskançlık kanlı bitti

    Kıskançlık krizi yine dehşet saçtı.

    Bir yeni olay da Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde yaşandı.

    Dün akşam saatlerinde Gülcan A. ve dini nikahlı eşi S.G. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma başladı.

    Nabızların yükseldiği tartışmada gözü dönen S.G., Gülcan A.,'yı ensesinden vurdu.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Durumu ağır olan Gülcan A., olay yerinden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

    Gülcan A., daha sonra kentteki devlet hastanesine sevk edildi.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

    Diyarbakır da dini nikahlı çift arasındaki kıskançlık kanlı bitti #1


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